Aktionswoche der Inklusion in Dormagen Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen locken

Neben musikalischen Angeboten beinhaltet das Programm auch kreative, aktive und informative Veranstaltungen. Zum Abschluss der Aktionswoche findet am 24. September von 13 bis 18 Uhr eine Inklusionsmesse im großen Trausaal des Historischen Rathauses statt. Hier informieren Vereine und Institutionen über ihre Arbeit und Angebote. Für alle Veranstaltungen im Rahmen der Aktionswoche der Inklusion bietet der cbf – „club behinderter und ihrer freunde“ einen Fahrdienst an. Eine Anmeldung unter 0151 41682358 ist erforderlich. Die Fahrtkosten betragen innerhalb von Dormagen sechs Euro pro Person und Fahrt. Alle Infos zur Aktionswoche und das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.dormagen.de/inklusion und in den Programmheften, die von den beteiligten Organisationen ausgelegt werden. Für einige Veranstaltungen wird um eine Anmeldung bis zum 15. September gebeten.