Kontrollen in Dormagen Aktion gegen Falschparker am Strabi

In den vergangenen Jahren war es am Straberger See immer wieder verstärkt zu Verkehrsverstößen durch Falschparkende gekommen. Bei anhaltend schönem Wetter ist auch in diesem Jahr wieder mit regem Publikumsverkehr an dem beliebten Dormagener Ausflugsziel zu rechnen. Neben falsch abgestellten Fahrzeugen werden die Kolleginnen und Kollegen auch einen Blick dafür haben, dass Müll nicht achtlos in der Natur entsorgt wird und Fehlverhalten entsprechend ahnden.