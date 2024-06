Karneval in Dormagen KG lüftet auf Sommerfest das Geheimnis der neuen Tollitäten

Die Karnevalsgesellschaft (KG) Ahl Dormagener Junge lädt zum traditionellen Sommerfest am 24. August ab 11.11 Uhr in und um die Kulle, Langemarckstraße 1 - 3 in Dormagen, ein. Zum bunten Rahmenprogramm des Familientages gehören unter anderem eine Hüpfburg, eine Tombola, Glitzertattoos, eine Riesenrutsche und ein Malwettbewerb. Für das leibliche Wohl ist mit Grillstand, Kuchenbuffet und Getränken bestens gesorgt. Natürlich findet auch das beliebte Menschenkicker-Turnier statt. Ob das Team „Drunken Pins“ seinen Erfolg vom letzten Jahr wiederholen kann? Spannend wird auch die Frage, wer das Kinderturnier gewinnt, das in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen wird. Hierfür können sich noch Teams, bestehend aus fünf Mitgliedern, über die Homepage der KG anmelden: www.kgadj.de/hp/interessantes/downloads.php unter Organisatorisches. Mit Spannung wird die Vorstellung der neuen Tollitäten für die Session 2024/25 erwartet. Wer wird das Zepter schwingen und die Dormagener Jecken in der neuen Session regieren? Das Geheimnis wird am Nachmittag gelüftet.