Rheinwasserleitung in Dormagen Ärger um Jahrhundert-Projekt - Anwohner wollen mehr Informationen

Viele Dormagener, die regelmäßig auf Facebook unterwegs sind und dort nach Neuigkeiten aus ihrer Stadt oder ihrem Ortsteil stöbern, waren vor ein paar Tagen überrascht: Eine neue Gruppe ist am Start, aber vor allem der Titel verwunderte: „Rheinwassertransportleitung – Bereich Rheinfeld –“. Warum diese Gruppe? Warum jetzt, da dieses Mega-Projekt schon längst beschlossen ist? „Es gibt einfach noch so viele Fragen, die bisher nicht beantwortet sind“, sagt Carina Siepen. Sie ist zusammen mit Inge Gilz die Administratorin dieser Gruppe und sagt, worum es geht: „Darum, möglichst viele Rheinfelder, aber auch Bürger drumherum über dieses Projekt informieren, denn erstaunlicherweise wissen viele gar nicht, was da auf den Ort zukommt.“