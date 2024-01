Legende in Dormagen Äpfel aus Nievenheim für den Kölner Karneval

Die Enttäuschung auf dem Latourshof war riesengroß. Zum vierten Mal sollte am Mittwoch die närrische Übergabe von Äpfeln an Jan und Griet vom Kölner Reiter-Korps Jan von Werth auf dem Obsthof über die Bühne gehen. Doch die Kölner kamen nicht durch den Schnee und sagten eine Dreiviertelstunde vor der Veranstaltung ab. Worum geht es dabei? Seit 1954, also seit 70 Jahren, veranstaltet das Reiter-Korps über die tollen Tage ein Feldlager auf dem Alten Markt in Köln, am Fuße des Denkmals von Jan von Werth, Reitergeneral im 30-jährigen Krieg.