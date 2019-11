Veranstaltung in Dormagen : Adventliche Stimmung beim Weihnachtsmarkt in Stürzelberg

Adventliche Stimmung beim Weihnachtsmarkt in Stürzelberg

Veranstaltung in Dormagen

Elke Zaum und Beate Lüneburg vor ihrer Hütte beim Weihnachtsmarkt in Stürzelberg. Foto: Tinter, Anja (ati)

Stürzelberg Winterliche Kälte, stimmungsvolle Musik und weihnachtlich dekorierte Stände – dazu ein dampfender Glühwein und süßer Kuchen. Das und noch viel mehr macht den beliebten zweitägigen Stürzelberger Weihnachtsmarkt aus.

Schon längst lockt er nicht nur Gäste aus der näheren Umgebung an.

„Als ich damals die Idee hatte, einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt ins Leben zu rufen, hat niemand daran geglaubt, dass das Konzept aufgeht“, erinnert sich Agnes Meuther, Vorsitzende des Stürzelberger CDU-Ortsverbandes und Organisatorin des vorweihnachtlichen Treibens. „Besonders wichtig ist es uns, dass ausschließlich Privatpersonen und Vereine ihre Stände und Buden aufbauen.“ 28 waren es bei der 17. Auflage, mehr geht nicht. Zu kaufen gab es hübsche Weihnachtsdeko, dicke selbstgestrickte Socken oder Kulinarisches. Besondere Spirituosen gab es am Stand von Sandra Ohmen, die nach 2018 zum zweiten Mal mitmachte. „Ich betreibe einen Online-Shop und liebe den Austausch mit den Kunden“, schwärmte sie. Neben Rum und Gin war der finnische Jahrgangsglühwein Loimu Glögg der Publikumsliebling. Mehrere Schützenzüge der St.-Aloisius-Bruderschaft bewirtschafteten Stände, schenkten Glühwein aus, reichten Essen über die Theke.

Karneval in Dormagen

Karneval in Dormagen : Stürzelberger Karnevalsgesellschaft sucht Tollitäten

Karneval in Dormagen

Karneval in Dormagen : Von Dormagen Alaaf bis Stürzelberg Helau

Die „wahre“ Königsallee ist in Stürzelberg

Schützenfest Stürzelberg : Die „wahre“ Königsallee ist in Stürzelberg

Das Zelt stellte das Männerballett vom Zug „Stolzer Hirsch“, in dem die kleinen Besucher am Samstag zwei Vorstellungen des Puppentheaters Maatz sehen konnten. Schon traditionell verkauften Herbert Engels und Martina Busch-Engels feinen Senf für den guten Zweck – für das Zirkusprojekt des Integrativen Kindergartens. Die kfd, die viel gebastelt und gebacken hat, spendet den Erlös der Hospizbewegung Dormagen. Und nicht zuletzt tut auch der Nikolaus Gutes: Mit langem weißen Bart und in passender Montur ließ sich Ralf Metzen gegen eine Spende fotografieren – zugunsten des Kinderhospizes Regenbogenland.