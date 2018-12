Müllentsorgung in Dormagen: Abfallkalender der EGN sind verteilt worden

Dormagen Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) hat die neuen Abfallkalender für Dormagen mit den Abfuhrterminen in den einzelnen Bezirken, den Entsorgungsterminen am Schadstoffmobil und anderen Hinweisen für die Müllentsorgung im kommenden Jahr von der Deutschen Post an die Haushalte verteilen lassen.

Um eine ordnungsgemäße Abholung der Mülltonnen gewährleisten zu können, ist die EGN darauf angewiesen, dass sich die Bürger an bestimmte Regeln halten. Dazu gehört, dass die Behälter an den Abfuhrtagen jeweils bis spätestens 7 Uhr morgens am Straßenrand abgestellt werden müssen. Alle Tonnen, egal, ob Restmüll, Papier oder Bioabfall, dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel des Gefäßes noch schließen lässt, erinnert Helmhold. „Keinesfalls darf der Abfall in die Tonnen gepresst werden, er muss ungehindert herausfallen können.“ Wenn beim Restmüll doch einmal größere Mengen anfallen, sollten zusätzlich die von der Stadt zugelassenen orangefarbenen Abfallsäcke verwendet und zu den Tonnen gestellt werden. Größere Papiermengen, die nur sporadisch anfallen, können die Bürger gegen Entgelt bei den Annahmestellen des Rhein-Kreises Neuss in Grevenbroich-Neuhausen ((Am Sandwerk) und in Neuss-Grefrath (Lövelinger Straße 101) abgeben – allerdings nicht mehr als ein Kubikmeter bzw. 200 Kilogramm pro Tag. Zudem müssen die Abfälle aus Privathaushalten sein.