Senioren in Dormagen Mittagstisch jetzt auch in Delhoven

„Wat jit et Neues em Dörp?“ Diese Frage stellen sich viele ältere Menschen im Stadtgebiet. Seit einigen Jahren bietet die Stadt Dormagen gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern einen Mittagstisch an, der genau diese Frage beantwortet. Das Modell, das federführend von der Seniorenbeauftragten der Stadt, Monika Brockers, geleitet wird, hat großen Erfolg. „An vielen Orten stoßen wir mittlerweile an unsere räumlichen Grenzen. Das Interesse ist einfach riesig“, freut sich die Seniorenbeauftragte. Gerade älteren Menschen fehle oftmals ein Forum, in dem sie sich ungezwungen austauschen könnten. Mit dem Mittagstisch sei diese Lücke geschlossen worden. „Mit diesem Angebot stärken wir die Dorfstruktur und beleben das Heimatgefühl. Die Mittagstische haben sich zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders etabliert“, erklärt Brockers und ergänzt: „Es gibt viele kleine wunderbare Dinge, die dort entstehen. In Stürzelberg zum Beispiel liest ein Herr an seinem Tisch immer ein Gedicht vor. Nicht nur seine Tischnachbarn hören zu, sondern alle im Raum. In Nievenheim kommen auch zwei Gäste aus dem Haus der Lebenshilfe und essen mit.“