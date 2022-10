Unfall in Dormagen : 80-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Der 80-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Dormagen Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 27 Oktober, Uhr, an der Einmündung Mathias-Giesen-Straße/Emdener Straße verletzt worden. Was ist passiert?

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Der Dormagener wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, teilte die Polizei mit.

Der Senior hatte die Mathias-Giesen-Straße auf dem Geh- und Radweg in Richtung Kieler Straße befahren. Beim Überqueren der Einmündung an der Emdener Straße wurde er von einem Auto eines 74-jährigen Autofahrers aus Köln erfasst und kam zu Fall.

Der Fahrzeugführer hatte die Emdener Straße Richtung Mathias-Giesen-Straße befahren und beabsichtigt, an der Einmündung in Richtung Friedhof abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann den Radfahrer übersehen, nachdem er zuvor mit seinem Wagen ein Stopp-Schild missachtet hatte.

Da der Verletzte sein Fahrrad an der Unfallstelle zurücklassen musste, nahmen es Polizeibeamte zur Eigentumssicherung mit zur Wache.

Das zuständige Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(NGZ)