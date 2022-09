Zwei Mädchen in Dormagen sexuell belästigt : 77-jähriger Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Update Dormagen Bereits im August sind zwei Mädchen in Dormagen von einem Mann sexuell belästigt worden. Der Tatverdächtige bestreitet die Taten. Doch bei der Polizei ist er kein Unbekannter.

Eine 15-Järhige aus Dormagen wurde bereits am 8. August Kostenpflichtiger Inhalt von einem Unbekannten in anzüglicher Weise angesprochen . Der Rollstuhlfahrer hatte das Mädchen damals von der Konrad-Adenauer-Straße bis zur Haberlandstraße verfolgt und unter anderem zur Farbe ihrer Unterwäsche befragt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei unmittelbar nach dem Vorfall waren zunächst ohne Erfolg geblieben. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 77 Jahre alten Mann aus Dormagen.

Dieser soll nur wenige Tage später am Freitagnachmittag, 12. August, gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft an der Kölner Straße ein 10 Jahre altes Mädchen angesprochen haben. Er stellte ihr ebenfalls anzügliche Fragen und berührte das Mädchen am Gesäß. Bei Vernehmungen ergaben sich zudem Anhaltspunkte dafür, dass der Mann sein Opfer Monate zuvor in demselben Laden bereits gezielt an der Brust berührt hatte.