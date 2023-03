Frühjahrsputz in Dormagen 5500 Helfer machen die Stadt sauber

Insgesamt haben sich mehr als 20 Schulen und Kitas aus Dormagen am Frühjahrsputz beteiligt. „Wir versuchen, die Jugend so früh wie möglich für das Thema Müll in der Natur zu sensibilisieren. Die Kinder sind die Zukunft. Wenn sie schon früh lernen, dass Müll nicht in die Natur gehört, und sie dazu animiert werden, die Natur sauber zu halten, haben wir schon sehr viel erreicht. Kinder sind die besten Umweltschützer, hat unser ehemaliger Bürgermeister Heinz Hilgers mal gesagt – und ich sehe das genauso“, freut sich Vizebürgermeisterin Katja Creutzmann, die sich am Samstag vor Ort persönlich mit engagierte.