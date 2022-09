Verdacht auf Brandstiftung in Dormagen : 550 Strohballen gehen in Zons in Flammen auf

550 Strohballen gehen in Zons in Flammen auf

Zons Einige Stunden hatte die Feuerwehr am Samstag zu tun, um einen Großbrand von Strohballen zu löschen. Die Polizei hat wegen Brandstiftung Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Die Feuerwehr Dormagen wurde am Samstag gegen 6 Uhr zu einem Strohballenbrand an die Aldenhovenstraße in Zons alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass etwa 550 gestapelte Strohballen am Feldrand aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten waren und im Vollbrand standen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Rhein-Kreis Neuss hatte kurzzeitig Warnungen an die Anwohner wegen Geruchsbelästigung ausgesprochen.