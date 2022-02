Alkoholfahrt in Dormagen : 55-Jähriger geht mit Fäusten auf Polizisten los

Deutlich alkoholisiert fuhr der Mann unerlaubt mit dem Wagen seiner Frau. (Symbolbild) Foto: RP/Polizei

Dormagen Mit geballten Fäusten ging ein 55-Jähriger auf Dormagener Polizisten los. Was ihn so rasend machte und was den Mann nun erwartet?

Nach Zeugenangaben soll ein 55 Jahre alter Mann aus Dormagen am Donnerstagnachmittag, 3. Februar, gegen 17 Uhr das Auto seiner Lebensgefährtin unbefugt benutzt und unter Alkoholeinfluss geführt haben.

Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Autofahrer einen Promillewert, der deutlich über dem erlaubten Bereich lag, teilte die Polizei mit. Zur Durchführung der Blutentnahme musste der Dormagener die Beamten deshalb zur Wache begleiten. Hier wurde der Mann zunehmend aggressiver und ging schließlich mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte zu.

Der 55-Jährige wurde überwältigt und mit Handschellen gefesselt. Nach zwei Blutproben durfte der Dormagener die Wache wieder verlassen. Bei seiner Gegenwehr verletzte sich der Mann leicht und erlitt eine oberflächliche Schürfwunde am Handrücken. Die Beamten blieben unverletzt.

Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

(NGZ)