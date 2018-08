Dormagen: 53-Jähriger wird vermisst

Offenbar aus Klinik abgehauen : Polizei sucht 53-jährigen Dormagener

Foto: Polizei Michael E. wird von der Polizei gesucht.

Dormagen Schon wieder ein Vermisstenfall aus Dormagen. Diesmal sucht die Polizei einen 53 Jahre alten Mann, der zuletzt in einer Klinik an der Kurt-Tucholsky-Straße in Behandlung war.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten nicht dazu, dass Michael E. gefunden wurde.

E. ist 1,70 Meter groß, hat eine schmale Statur und einen "Kugelbauch". Er trägt eine Brille. Auffällig ist sein nach vorne gebeugter Gang, zudem humpelt er. Konkrete Angaben zu möglichen Aufenthaltsorten liegen den Ermittlern nicht vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 53-Jährigen nimmt die Polizei in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(seeg)