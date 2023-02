Zeuge lässt nicht locker bis Polizei kommt Dormagener zapft etwa 50 Liter Diesel aus Lkw ab

Ein aufmerksamer Zeugen beobachtete am Montag, 21. Februar, wie eine männliche Person gegen 21.20 Uhr auf der Neusser Straße in Dormagen Diesel aus einem geparkten Lkw abfüllte. Auf frischer Tat erwischt, ging der Dieb erst einmal weg. Doch der Zeuge ließ nicht locker und verfolgte den 52-Jährigen aus sicherer Entfernung - so lange bis die Polizei eintraf.