Ersatz- und Sanierungsmaßnahmen in Dormagen So wird das Geld für die Sanierung der Spielplätze aufgeteilt

In den vergangenen Jahren sind die Mittel für die Sanierung und den Ersatz von kaputten Geräten auf Spielplätzen erhöht worden. Für dieses Jahren stehen dafür 680.000 Euro im Haushaltsplan. Aber es gibt ein Problem: Zwar ist eine lange Mängelliste vorhanden, die die Spielplatzkommission aufgelegt hat, doch an der Umsetzung hapert es. Martin Brans als zuständiger Beigeordneter für diesen Bereich erklärt, warum: „Die personellen Einschränkungen und Ausfälle in den verschiedenen Bearbeitungsphasen stellen ein gravierendes Problem dar. Letzteres betraf 2022 in verstärkter Form auch die beauftragten Montagefirmen. Ein Ende dieser Problem-Spirale ist leider noch nicht in Sicht, und es wird immer schwieriger, Firmen mit freien Kapazitäten und genügend Expertise für den Spielplatzbau zu finden.“