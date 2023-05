Städtepartnerschaft in Dormagen 50 Jahre Freundschaft mit St. André

Im Rahmen eines Galadinners am Freitagabend gratulierte der französische Generalkonsul Etienne Sur persönlich zum Jubiläum. In seiner Rede würdigte er die Verdienste beider Städte und betonte die Wichtigkeit von Städtepartnerschaften. Auch Bürgermeister Erik Lierenfeld unterstrich in seiner Rede die wichtige Rolle der deutsch-französischen Freundschaft in Europa: „Wenn wir heute auf die vergangenen 60 Jahre zurückblicken, dann dürfen wir eine echte und innige Freundschaft zwischen zwei Ländern feststellen, die in dieser Form in Europa – und vielleicht sogar weltweit – einzigartig ist,“ sagte er. „Die deutsch-französische Freundschaft wäre nichts ohne die vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger unserer Zivilgesellschaft, die dazu beigetragen haben, dass sich die deutsch-französischen Beziehungen in den vergangenen 60 Jahren so intensiv und vielfältig entwickelt haben“, betonte Lierenfeld und dankte dem Engagement der „Freunde von Saint-André Nievenheim“ und „Les Amis de Dormagen“. Darüber hinaus lag dem Bürgermeister das Thema Schüleraustausch sehr am Herzen, er regte an, diesen wiederzubeleben.