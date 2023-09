Schulen in Dormagen Gleich zwei große Schulgeburtstagsfeiern im Stadtgebiet

Bei den „Großen“, den Schülern des LGD, findet anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums am Freitag, 15. September, ein großes Schulfest an der Dr.-Geldmacher-Straße statt. Beginn ist um 14 Uhr. Im Laufe des Nachmittags bieten verschiedene Klassen Spiele und Aktionen an, um für Spaß und Unterhaltung zu sorgen. Auf der Open-Air-Bühne gibt es ein buntes Kulturprogramm, unter anderem mit einem Auftritt der Lehrerband. Für Stärkung sorgt ein Buffet mit Kaffee und Kuchen. Die Hackenbroicher Feuerwehr wird außerdem den Grill anschmeißen, und kühle Getränke stehen zur Erfrischung bereit. Gegen 17 Uhr tritt dann die Liveband „Zesamm“ auf. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus kölscher Mundart und modernen Klängen von Rock bis Pop will die Band für mitreißende Stimmung auf der Schulbühne sorgen. Doch damit nicht genug: Am Freitag, 20. Oktober, findet der offizielle Festakt statt, und am 28. Oktober gibt es nach sieben Jahren endlich wieder ein Ehemaligenfest.