Ferienende in Dormagen : 300 Gäste beim Kinderfest auf dem Heidespielplatz

Zons Schon seit mehr als 20 Jahren findet am letzten Sonntag der Sommerferien ein Kinderfest auf dem Heidespielplatz in Zons statt. Seit fünf Jahren übernimmt die KG Rot-Weiß Feste Zons die Organisation.

In jedem Jahr stiftet die KG Rot-Weiß Zons in Absprache mit den technischen Betrieben Dormagen dem Heidespielplatz ein neues Spielgerät. Diesmal sollte es etwas für ältere Kinder sein, und so schmücken nun zwei neue Sitzgelegenheiten das Gelände. Die Bänke sind so gebaut, dass man quasi auf der Rückenlehne sitzen kann und die Füße dann auf einer extra dafür vorgesehenen Fläche abstellen kann. „Viele Kinder und Jugendliche sitzen auf normalen Bänken auch auf der Rückenlehne, hier ist es deshalb so gewollt“, erklärt Wimmer.