Schnäppchenjagd in Dormagen 30 Stände beim ersten City-Trödel

Zufrieden zeigte sich auch Trödelmarkt-Organisatorin Sandra Just. Sie hatte auch selbst einen Stand aufgebaut. „Die Märkte finden ab jetzt immer am ersten Samstag im Monat statt. Am 3. Juni wird es in der Innenstadt zu dem City-Trödelmarkt auch noch eine Schallplattenbörse geben.“ Besonders groß sei immer der Familien-Ferien-Trödel, der dieses Jahr für den 5. August geplant ist. „Dabei können auch die Kinder zu kleinen Preisen einen eigenen Stand machen, um sich ihr Taschengeld aufzubessern und ihre alten Spielsachen loszuwerden“, so Sandra Just weiter.