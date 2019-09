Musik in Dormagen : Vorfreude auf das 28. Festival Alter Musik

Knechtsteden Hermann Max stellte jetzt das Programm mit elf Konzerten vor.

Die H-Moll-Messe, mit der Hermann Max die Saison eröffnen wird, kann vorab auch in der „Kulle“ gehört werden. Dort proben die Rheinische Kantorei und Das Kleine Konzert am 18. und 19. September öffentlich. Der Eintritt ist kostenlos, was gleichermaßen auch für die Teilnahme an dem Werkstattgespräch gilt, das am 19. September auf die Proben folgt.