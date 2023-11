Klimaschutz-Siedlung in Dormagen 26 Wohneinheiten werden in Straberg gebaut

Der Mittwoch ist für den Stadtplanungsbereich der Stadt Dormagen ein wichtiger Tag: Eine kleine Delegation um Stadtplanungs-Chef Robert Ullrich wird im Wirtschaftsministerium in Düsseldorf ein Projekt vorstellen, in der Hoffnung, dass es den Experten gefällt. Denn es geht um die Aufnahme des Wohnungsbau-Projekts an der Norbertstraße in Straberg und die Aufnahme in die landesweite Übersicht „Klimaschutz-Siedlung NRW“. Sollte dieses gelingen, gibt es zwar kein Geld dafür, „aber Renommee“, sagt Ullrich.