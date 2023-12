Motorräder in Dormagen Große Nikolaus-Tour durch Dormagen

Die Motorradfreunde Rhein-Erft präsentieren wieder ihre große Nikolausfahrt. „Bis jetzt haben sich 250 Motorräder angemeldet. Wie im vergangenen Jahr werden die Fahrer wieder in Nikolauskostümen auf ihren Motorrädern und Rollern sitzen“, freut sich Mitorganisator Torsten Zur aus Dormagen. Die Tour führt durch mehrere Orte im und um den Rhein-Kreis Neuss. Gegen 12 Uhr wird der Konvoi voraussichtlich in Nievenheim (Neusser Straße) eintreffen und von dort über Delrath, St. Peter, Stürzelberg nach Zons fahren. Weiter geht es über Dormagen in den Gewerbepark TopWest, Stand jetzt.