Stadtgespräch Dormagen : 25 Reservisten proben den Hochwasserschutz

Dormagen Mit Deich und Deichtoren ist Dormagen beim Hochwasserschutz recht gut aufgestellt. Im Ernstfall kommt es allerdings auch auf kompetente Helfer an, die im Kampf gegen steigende Rheinfluten anpacken und die richtigen Handgriffe kennen.

Da lagen sechseinhalb Stunden harte Arbeit hinter den Einsatzkräften, die um 8 Uhr losgelegt hatten. Fünf Stationen hatten sie zu absolvieren, an jeder warteten andere Herausforderungen. An der ersten Station stand der Sandsack im Mittelpunkt. Um den effizient einsetzen zu können, müssen verschiedene Dinge berücksichtigt werden. In der Übung ging es um die richtige Handhabung (Füllmethoden), um den empfehlenswerten Füllgrad, um Verschluss- und Verlegetechniken und um die optimale Lagerung der Säcke. An Station 2 befassten sich die Übenden mit dem sorgfältigen Aufbau eines doppelwandigen Deichtores, das anschließend gleich auf seine Dichtheit getestet wurde. Das dazu notwendige Wasser wurde mithilfe einer Tauchpumpe aus dem Rhein entnommen.