Dormagen: 25 Messdiener bei Rom-Wallfahrt

Rom-Wallfahrt des Kölner Erzbistums : Jugendliche erleben „tolle Gemeinschaft“

Nach erlebnisreichen Tagen kehrten 25 Messdiener aus St. Michael aus Rom zurück und wurden in einem Gottesdienst am Sonntag begrüßt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Unter den 2400 Ministranten aus dem Kölner Erzbistum an einer Rom-Wallfahrt waren auch 25 Messdiener aus St. Michael.

Wie fühlt es sich an, Papst Franziskus ganz nah zu sein? Wie ist das Wetter im Vatikan? Und wo gibt es in Rom das beste Eis? Fragen über Fragen begleiteten in der ersten Herbstferienwoche rund 2400 Ministranten aus 113 Seelsorgebereichen des Erzbistums Köln auf ihrem Weg in die Ewige Stadt. Sie alle waren Teilnehmer der traditionellen Ministrantenwallfahrt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Felsenfest“ stand. In den beiden Sonderzügen Alpha und Omega haben sie den Kölner Hauptbahnhof verlassen. 15 Busse brachten weitere Jugendlichen nach Rom.

Auch aus Dormagen nahmen 25 junge Messdiener aus den Gemeinden St. Katharina, St. Maria vom Frieden, Zur Heiligen Familie, St. Martinus und St. Michael im Alter von 14 bis 25 Jahre an der Wallfahrt teil. Nach der Aussendungsmesse in St. Katharina in Hackenbroich am 13. Oktober hieß es Koffer packen – dann ging es los. Das erste Highlight ließ nicht lange auf sich warten: Am Montag zelebrierte Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki die Eröffnungsmesse mit den Jugendlichen in der Lateranbasilika. „Ein besonderer Höhepunkt war auch das Abendgebet mit Lichterprozession in der Lourdesgrotte in den Vatikanischen Gärten – ein absolutes Novum, weil die Gärten viele Jahre verschlossen waren. Papst Franziskus vertritt jedoch die Ansicht, dass sie für alle da seien“, erzählte Pfarrer Peter Stelten, der am gestrigen Sonntag den Ankunftsgottedienst in St. Michael hielt.

Info 215 Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss Wallfahrt Mit zehn Prozent mehr Teilnehmern als 2015 war es dieses Jahr die größte Rom-Wallfahrt, die das Erzbistum Köln je veranstaltet hat. Teilnehmer Neben den 25 jungen Leuten aus St. Michael nahmen auch 37 aus dem Bereich Dormagen-Nord teil. Motto Zum Motto „Felsenfest“ erklärte Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp: „Die Wallfahrt kann den Jugendlichen helfen, im Glauben einen Felsen zu finden.“



Müde, aber glücklich konnte er die Dormagener Ministranten dazu begrüßen. Zeit, alle Eindrucke zu verarbeiten, hatten sie bis dahin noch nicht, dennoch gestalteten sie den Gottesdienst aktiv mit und holten die Gemeinde ins Boot ihrer Erinnerungen. Henrik Grabwoski zeichnete mit Worten das wundervolle Bild dar, das sich den Ministranten bot, als sie gemeinsam mit allen gut 2400 Teilnehmern den Abschlussgottesdienst mit dem Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp in St. Paul vor den Mauern feierten. „Das hat uns nachhaltig beeindruckt“, gestand der 17-Jährige. Begleitet wurde die Dormagener Gruppe nicht nur von Pfarrer Peter Stelten, sondern auch von Gemeindereferentin Maria Schwarz und Gemeindeassistentin Mara-Lena Meßing. „Es ist eine echt coole Truppe“, sagte Meßing. „Ich habe bereits in anderen Kontexten Jugendfahrten begleitet und muss sagen, dass sie super im Miteinander und im Umgang mit den Regeln waren.“ Maria Schwarz schätzte vor allem die Zeit, die sie mit intensiven Gesprächen füllen konnte. „Es war ein natürliches Miteinander, in dem man sich gegenseitig im Glauben erlebt. Das bietet einen guten Rahmen für tiefe Gespräche“, sagte sie.