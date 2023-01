Fahren ohne Fahrerlaubnis 22-jähriger Rollerfahrer flüchtet in Dormagen vor der Polizei

Dormagen · Die Polizei wollte am Montag, 9. Januar, in Dormagen einen Rollerfahrer kontrollieren, doch der beschleunigte und flüchtete erfolgreich. Am Ende konnte er sich seiner Verantwortung trotzdem nicht entziehen. Die ganze Geschichte.

10.01.2023, 12:35 Uhr

Auf der Straße konnten die Polizisten den jungen Mann nicht weiter verfolgen. Aber er entkam ihnen letzendlich doch nicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes wollten den 22-Jährigen am Montag gegen 17.20 Uhr überprüfen. Der Dormagener fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit unter anderem die Roggendorfer Straße entlang. Als die Polizeibeamten auf sich aufmerksam machten und den Dormagener zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser nochmals und flüchtete zunächst über die Raiffeisenstraße. Die Polizisten konnten dem Mann nicht weiter folgen, ihn aber an seiner Wohnanschrift antreffen und kontrollieren. Dort stellte sich heraus, dass der Dormagener lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist und somit ein Kleinkraftrad bis 25 km/h fahren darf. Da er nach ersten Erkenntnissen offensichtlich deutlich schneller unterwegs war, muss er sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ebenso kann sich in solchen Fällen die Zulassungspflicht und die damit einhergehende Versicherungspflicht verändern. Daher wird sich der Dormagener auch wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Der Roller des 22-Jährigen wurde zur Erstellung eines Gutachtens über die technischen Veränderungen sichergestellt. Das Verkehrskommissariat in Meerbusch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(NGZ)