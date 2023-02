Skrupellose Diebe 21 Gräber auf Friedhof in Dormagen beschädigt

Dormagen · Es handelt sich um eine skrupellose Tat, die sich am Dienstag, 21. Februar, in Dormagen ereignete. Diebe haben sich an einem Friedhof zu schaffen gemacht.

22.02.2023, 11:44 Uhr

Die Diebe stahlen Kreuze und Zierbuchstaben. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte Zierbuchstaben und auch Kreuze von den Gräbern auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße entfernt und mitgenommen. Die Polizei spricht von insgesamt 21 Gräbern, die in der Zeit von Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr bis Dienstag, 21. Februar, etwa 9 Uhr beschädigt wurden. Das Kriminalkommissariat 25 bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)