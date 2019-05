Abzocke in Dormagen : Viel Arbeit für Verbraucherschützer

Dormagen 2018 suchten Bürger 3463 Mal Hilfe bei den Fachleuten an der Kölner Straße.

Das ist vielen Menschen schon passiert: Die Haustür ist zu, der Schlüssel steckt drinnen, aber niemand da, der öffnen könnte. In dieser Situation befand sich im vergangenen Jahr ein Dormagener. Der Schlüsseldienst, den er anrief, entpuppte sich leider als unseriös. Satte 950 Euro wollte der Mitarbeiter fürs Türöffnen kassieren. „Meine Frau war auf Dienstreise und wäre in zwei Tagen wiedergekommen. Für 950 Euro hätte ich die Zeit bis dahin in einem luxuriösen Hotel verbringen können“, erzählte der Betroffene in der Dormagener Filiale der Verbraucherzentrale. Deren Leiter Ralf Eming und seine Kollegin Monika Orthmann schilderten den Fall am Montag beim Jahresbericht für 2018 und warnten: Unseriöse Dienstleister versuchten, Notlagen auszunutzen. Für das Problem mit zugefallenen Haus- und Wohnungstüren rieten sie: „Vorbereitet sein!“ So könnte man sich zum Beispiel einen Zettel mit Anbietern, die vor Ort säßen und keine hohen Anfahrtskosten berechneten, in die Geldbörse stecken. Deren Tarife könnte man vorab erfragen und auf dem Zettel vermerken. Alternative: Einen Zweitschlüssel bei einer Vertrauensperson hinterlegen; dann ist der Schlüsseldienst überflüssig. Im Übrigen: Im bundesdeutschen Schnitt schlägt eine Türöffnung durch Schlüsseldienste mit 133 Euro zu Buche. 950 Euro sind völlig unverhältnismäßig.