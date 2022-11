Überfall in Dormagen : Junger Mann besprüht Opfer mit Reizgas

Überfall in Dormagen

In Dormagen-Horrem hat ein 20-Jähriger zwei Menschen mit Reizgas besprüht. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

In Dormagen hat ein 20-Jähriger bei dem Versuch Fahrräder zu stehlen mehrere Menschen mit Reizgas besprüht. Am Ende nahm ein 51-Jähriger die Verfolgung des Täters auf.

Das erste Opfer war ein 83-Jähriger. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 08. November, wurde gegen 16.50. Der Senior stellte zum Tatzeitpunkt sein E-Bike auf der Martinusstraße in Dormagen-Horrem ab. Der zunächst unbekannte Täter fuhr mit einem Fahrrad an dem Opfer vorbei, um dann auf den Senioren zuzugehen und ihm Reizgas ins Gesicht zu sprühen. Anscheinend hatte der Angreifer vor, das E-Bike des Opfers zu stehlen. Stattdessen flüchtete der Täter aber zu Fuß vom Tatort und ließ auch sein eigenes Rad zurück.