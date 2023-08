Spannende Orte in Dormagen 20 Denkmäler können besichtigt werden

Eine private Bunkeranlage in Gohr oder die Überreste der Burg Hackenbroich. Am „Tag des offenen Denkmals“ am 10. Septembee gibt es viel zu erkunden. In Stadtgebiet besteht die freie Auswahl zwischen rund 20 Sehenswürdigkeiten. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Öffnungszeiten variieren je nach Denkmal und sind, in einer Übersicht aller teilnehmenden Orte, im Info-Flyern oder auf der Webseite der Stadt Dormagen www.dormagen.de zu finden.