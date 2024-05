Kundgebung in Dormagen 75 Jahre Grundgesetz: 1500 Menschen feiern die Demokratie

„Manche Menschen brauchen keine Laktose, um intolerant zu sein“, „Wir sind bunt nicht braun“, „1000 Flusskilometer gegen Rassismus“, „Dankbar in einer Demokratie zu leben“ oder „Wählen gehen für Demokratie“: Die selbst gestalteten Schilder der Dormagenerinnen und Dormagener auf der Kundgebung zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes sprachen auf dem Schützenplatz am Donnerstag eine deutliche Sprache. Am Tag des Grundgesetzes ging die Stadtgesellschaft erneut auf die Straße. Aufgerufen dazu hatte ein Aktionsbündnis mit mehr als 100 Unterstützerinnen und Unterstützern um Buchhändler Jorgos Flambouraris und Bürgermeister Erik Lierenfeld.