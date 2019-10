Gedenkstättenfahrt Bergen Belsen : Zwischen Bäumen und Betonbauten

Dormagen Eine inklusive Jugendgruppe besuchte das Konzentrationslager Bergen Belsen – ohne Internet und andere digitale Einflüsse.

Was für ein Mensch möchte ich sein? Jemand, der weg sieht und mitläuft oder jemand, der aktiv wird, den Mund aufmacht und mitgestaltet? Mit dieser Frage setzten sich 13 Jugendliche in der ersten Herbstferienwoche auseinander. Zusammen mit fünf Betreuern der Jugendeinrichtungen Rübe (Diakonie Rhein-Kreis Neuss) und Micado (Katholisches Jugendwerk) haben sie eine politische Bildungsreise zum Konzentrationslager im niedersächsischen Bergen Belsen gemacht.

Eine Jugendfahrt zu solch einem Ort bedarf einer sorgfältigen Vor- und Nachbereitung. Daher wurde die „Denk-mal-Fahrt“ in einen Aufenthalt bei der Weiterbildungsakademie des Naturschutzbundes in Gut Sunder eingebettet. Dort lebte die Gruppe mitten im Wald, abgeschottet von den digitalen Reizen, die ihren Alltag bestimmen. Es gab weder Fernsehen noch Internet – jedoch umso mehr Zeit zum Nachdenken. „Für unsere pädagogische Arbeit war das sehr wichtig. Die Gruppe konnte sich mit ihren Gedanken auseinandersetzen und das Erlebte verarbeiten“, sagt Andreas Stefen, Leiter der Rübe.

Verkehrsproblem in Dormagen : Streit um Anbindung an Klosterstraße

Nach dem Ausflug haben die Betreuer mit den Jugendlichen das Erlebte nachbereitet, etwa mit offenen Dialogen am Lagerfeuer. „Jeder hat schon mal Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus erlebt“, sagt Stefen. Und das habe sie zusammengeschweißt. So schlug David am letzten Abend vor, dass jeder ein Geheimnis auf einen Zettel schreiben und ihn anschließend im Feuer verbrennen lassen soll. Es wurde ein Abschließen von privaten Problemen und Ängsten, die durch den Besuch in Bergen Belsen herangetragen wurden. Marlon (17) hat vor der Reise nicht erwartet, dass so viele Gefühle auf ihn zukommen würden. Sarah (18) hat sich seither vorgenommen, bei Ungerechtigkeiten und Rassismus den Mund zu öffnen.