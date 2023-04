Stromausfall in Dormagen 10.000 Haushalte ohne Strom

Insgesamt waren 120 Stationen, die etwa 10.000 Haushalte versorgen, betroffen. „Gegen 8.55 Uhr waren dann alle Stationen wieder am Netz“, so Dorenbeck. Die Ursache der Störung war ein Kurzschluss in einer Umspannanlage an der Von-Stauffenberg-Straße in Delhoven, nahe des Rewe-Marktes. In Dormagen gibt es drei solcher Umspannanlagen, die das Stadtgebiet versorgen und die den Strom über insgesamt 435 Stationen verteilen. Der Stromausfall wurde durch eine Art „Lichtbogen“ ausgelöst, „also eine Art Spannungsübergriff“, erklärte der evd-Sprecher. Weil dabei ein Schmorbrand entstand, wurde wenig später auch die Dormagener Feuerwehr gerufen. Die rückte mit einem Löschzug der Hauptwache aus, im Einsatz waren auch Löschzüge aus Delhoven und Hackenbroich. Ein großes Eingreifen war jedoch nicht notwendig, es war nur eine Rauchentwicklung entstanden. Die Feuerwehrkräfte waren zur Beobachtung und Absicherung des Gerätehauses vor Ort und beendeten gegen 8 Uhr ihren Einsatz. Die Reparaturen der evd-Mitarbeiter dauerten am Vormittag noch an.