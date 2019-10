Hilfsangebot in Dormagen : Kein Schutzraum für Mobbingopfer

Hilfsangebot in Dormagen

Dormagen Ein Antrag der FDP wurde abgelehnt. Stattdessen sollen Lehrer und Betreuer noch besser in Anti-Mobbing-Strategien geschult werden.

Alle Politiker, die sich im Jugendhilfeausschuss zu Wort meldeten, sahen den Bedarf, Mobbingopfern schnell und kompetent zu helfen – und auch die Notwendigkeit, diese Hilfsangebote immer wieder deutlich zu machen. Allerdings lehnten sie die von der FDP beantragte Einrichtung eines Schutzraumes für Mobbingopfer ab, regten aber eine Abfrage an, ob Lehrer und Betreuer eine Anti-Mobbing-Fortbildung wünschen.

Für die Liberalen hatte Dirk Rosellen noch einmal erläutert, dass sie von Jugendlichen angesprochen worden waren: „Sie wünschen sich einen solchen Schutzraum.“ Das habe sich auch beim Jugend-Politik-Projekt „#Lifehack“ herauskristallisiert. Allerdings nahm Rosellen die Bedenken der Verwaltung zur Kenntnis, die sich nicht nur auf das fehlende Raumangebot und nicht vorhandene Finanzmittel erstreckten, sondern auch das nötige Aufsichts-Fachpersonal anmahnte. Nach Einschätzung der Fachkräfte ist eine breite Aufklärung und Prävention zu diesem Themenkomplex angezeigt. Betroffene werden in die entsprechenden Hilfesysteme vermittelt. „Der Antrag sollte nur ein ergänzender Baustein sein, daher wäre eine Fortbildung in unserem Sinne“, so Rosellen.