Steuern in Dormagen Ärger über geänderte Grundbesitzabgaben

Wenn Kommunen in eine finanziell schwierige Situation geraten, gibt es in der Regel nur zwei Wege: Reduzierung von Ausgabepositionen und Erhöhung von Einnahmen. Wie sich der neue Hebesatz und auch der neue Grundsteuermessbetrag auswirken, zeigt ein konkretes Beispiel, das der Redaktion vorliegt. Bei dem Beispiel handelt es sich um ein Einfamilienhaus, für das ursprünglich, also nach der alten Satzung, der „Messbetrag von 91,72 Euro x Hebesatz 435 v.H.“ eine Grundsteuer B in Höhe von 398,98 Euro ergibt. Nach der neuen Berechnung mit einem Hebesatz von 595 v.H. erhöht sich diese auf 545,73 Euro. Das sind 144,75 Euro mehr und belastet den Haushalt monatlich mit 12,06 Euro zusätzlich. Eigentlich ein überschaubarer Betrag, zumindest in diesem Beispiel.