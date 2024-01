Für mehr Lebens- und Freizeitqualität Stürzelberger gründen neuen Verein für ihr Dorf

Es waren nicht viele, die am Donnerstagabend den Weg durch Kälte und Schnee ins schmucke Vereinsheim des SV Rheinwacht Stürzelberg am Weißen Stein gesucht hatten. Dass der Widerhall an der „Interessengemeinschaft der Freunde und Förderer Zukunft Stürzelberg“ in der Bevölkerung aber deutlich größer ist, davon ist der Verein fest überzeugt. Nach einigen Mühen, so die Initiatoren, sei nun ein solcher Verein gegründet worden. „Und den wollen und müssen wir deutlich bekannter machen“, betont Willi Berners, der als Vorsitzender fungiert.