Nur noch Selbstservice in Dormagen Diese zwei Sparkassen-Filialen wollen künftig ohne Personal auskommen

Nach und nach werden immer mehr Bankfilialen abgeschafft , ihre Zahl reduziert, schon seit Jahren wird die Anzahl der Filialen mit Sitz in Dormagen immer weniger. Insbesondere die größeren Finanzgruppen wie die Sparkasse und die VR Bank, die früher in den meisten Dörfern personell vertreten waren, geben ihre Filialen auf oder bieten lediglich noch den Service am Automaten an. So haben die VR Bank-Filialen in Zons und Hackenbroich beispielsweise mittlerweile nur noch an zwei Tagen die Woche geöffnet – es soll sich jedoch um eine vorübergehende Lösung handeln. Auch die Sparkassen in Zons und Hackenbroich werden sich in den kommenden Monaten verändern, denn dort wird es bald keine Mitarbeitenden mehr vor Ort geben. An den Standorten wird die Sparkasse ihr Leistungsangebot im nächsten Jahr anpassen. Die Filialen werden in moderne Selbstbedienungsstellen (SB-Stellen) umgewidmet.