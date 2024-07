DLRG Dormagen warnt „Die Strömung kann in Sekundenbruchteilen lebensgefährlich werden“

Allein im vergangenen Jahr seien in Deutschland 378 Menschen ertrunken. Davon allein 47 Menschen in Nordrhein-Westfalen. Einen Schwerpunkt bildeten die Flüsse, in denen bundesweit 135 Menschen ertranken. „Wir von der DLRG Dormagen werden immer wieder zu Einsätzen auf dem Rhein gerufen. Mittlerweile sind unsere Einsatzkräfte nicht nur im Dormagener Rheinabschnitt aktiv, sondern fahren auch Einsätze in Neuss und Meerbusch. Allein in diesem Jahr waren wir schon zwölf Mal im Rhein unterwegs, um Personen zu suchen. Wir sind sicher, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Einsätze mehr erleben werden“, erklärt Dittmar auf Anfrage unserer Redaktion. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2023 rückte die DLRG Dormagen zu 28 Personenrettungen im Rhein aus. Diese Zahlen beziehen sich auf den Rheinabschnitt von Dormagen bis Meerbusch.