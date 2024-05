Diskussion um Straßennamen Langemarkstraße in Dormagen – erinnert der Name an Selbstopfer der deutschen Jugend?

In Dormagen gab es eine Langemark-Schule und es gibt dort immer noch eine Langemarkstraße – dieser Name löste in der Vergangenheit Diskussionen aus. Im Rahmen der Reihe „Geschichte im Gewölbekeller“ beleuchtete Stephan Goebel, Direktor des Centre for the History of War, Media und Society an der Universität in Kent, die Bedeutung und den Umgang mit diesem Namen.