Wohnen in Dormagen : Zwischen Kosten und fairen Mieten

Dormagen Fachleute informierten und diskutierten auf Einladung der Baugenossenschaft Dormagen in der Kulturhalle über das Problem des knappen Wohnraums.

BGD-Vorstand Axel Tomahogh-Seeth betonte, dass Wohnungsanbieter auf politische Weichenstellungen angewiesen sind: „Niemand wird es alleine schaffen.“ Matthias Günther gab dann eine tiefgreifende Analyse der Situation: Die Region Dormagen unterscheide sich nicht vom Bundesdurchschnitt, folglich werde sich ein Großteil der Menschen keine großen und teuren Wohnungen leisten können. Seniorengerechte und günstige Wohnungen werden daher in Zukunft eine steigende Nachfrage erleben. Bis Mitte 2022 beträgt das Wohnungsdefizit in Dormagen rund 600 Wohnungen. Bei moderaten Zuwanderungsszenarien müssten 150 neue Wohnungen pro Jahr entstehen, um die Nachfrage zu decken. Zuwanderung sei notwendig, doch: „Leider wird die Migrationsbewegung einseitig auf die 23 Millionen Mietwohnungen in Deutschland abgewälzt.“

Die Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen, sei begrenzt: „Bauen im Bestand ist sehr teuer geworden, die Vorgaben und Anforderungen an die Wohnungsanbieter sind zu hoch.“ Das spürten jetzt ärmere Bevölkerungsschichten besonders stark: „Die Menschen mit den geringsten Einkommen leben in den am schlechtesten gedämmten Wohnungen und sind daher von steigenden Energiekosten besonders betroffen“, so Günther.