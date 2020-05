Kommentar zu Investitionen in Dormagen : Digitalisierung in Schulen schneller umsetzen

Symbolfoto. Foto: dpa/Britta Pedersen

Dormagen Corona sei Dank, ist man fast geneigt zu sagen. Jedenfalls ist es so, dass erst durch diese Krise in aller Deutlichkeit klar wird, wie unzureichend es um die Digitalisierung an vielen Schulstandorten bestellt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Von einer einheitlichen Ausstattung keine Spur. Dass die Kinder und Jugendlichen bei ihrem wochenlangen Homeschooling schon aus familiären Gründen unterschiedliche Bedingungen vorfinden, ist bekannt. Hinzu kommen technische Defizite. Nicht alle haben Wlan zu Hause oder einen eigenen Computer und ein eigenes Zimmer. Mal eben ein Tablet oder ein iPad aus dem Bestand der Schule mitnehmen – bislang Fehlanzeige.