Digitaler Zwilling in Dormagen Chempark und SWD starten Themenreihe

„Digitale Zwillinge werden heute schon eingesetzt um beispielsweise die Lebenszyklen von Anlagen zu berechnen, Bürger in Planungsprozesse einzubinden, Optimierungen im Bereich Verkehr anzustoßen und den Katastrophenschutz erfolgreicher zu planen“: Mit diesen Worten eröffnete Christoph Reitenberger, SWD-Projektmanager für den Digitalen Zwilling, den ersten „Digital Twin Summit“, der Ende Mai im Chempark-Nachbarschaftsbüro Chempunkt stattfand. Dorthin hatte die SWD gemeinsam mit Chempark-Betreiber Currenta im Bereich Digitale Zwillinge Kommunen, Start-ups und Hochschulvertreter eingeladen. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hatte sich online zugeschaltet, um den gemeinsamen Projektauftakt der Westfälischen Hochschule und der SWD zu einem neuen Mobile Mapping-Verfahren zu verfolgen.Beim Mobile Mapping werden durch ein komplexes Kamera- und Softwaresystem Bilder bei einer Befahrung erfasst und so verarbeitet, dass sie in den Digitalen Zwilling der Stadt Dormagen integriert werden können.