Digitalisierung in Dormagen Lahme Netze an Schulen sollen weichen

Im Zuge der vorherrschenden Digitalisierung werden die Schulen in Dormagen nach und nach mit technischem Zubehör, wie beispielsweise digitalen Tafeln und iPads ausgestattet. Damit diese Technik nutzbar ist, braucht es selbstverständlich eine entsprechend gut ausgebaute Netzwerkinfrastruktur. Ab dem kommenden Schuljahr sollen jährlich etwa 1700 neue iPads an Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, die damit einhergehende Belastung der Netzwerke lässt sich nur erahnen. Die Stadt Dormagen will vorbereitet sein, die Netzwerkinfrastruktur soll in den kommenden Jahren grundlegend erneuert werden. Einen entsprechenden Vorschlag stellt die Verwaltung in den kommenden Wochen in den städtischen Ausschüssen, dem Digitalisierungs- und dem Schulausschuss, vor.