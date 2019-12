Kirchenmusik : Diese Konzerte gibt es an Weihnachten in Dormagen

Diese Konzerte gibt es an Weihnachten in Dormagen

Dormagen An den Feiertagen finden in den Kirchen einige weihnachtliche Konzerte statt.

Weihnachten ist für viele eine Zeit für besondere Kirchenmusik. In Dormagen finden an den Weihnachtstagen folgende Veranstaltungen statt:

St. Josef, Delhoven: Das alljährliche Weihnachtssingen mit Begleitung der Vereinigten Jägerkapelle Straberg findet am 24. Dezember nach Beendigung des Kinderkrippenspiels auf dem Vorplatz des Pfarrheims in Delhoven statt. Die Veranstaltung dauert ungefähr eine Stunde und beginnt gegen 16.45 Uhr. Solange der Vorrat reicht, wird es kostenlosen Glühwein und Kinderpunsch geben.

Chistuskirche, Dormgen: Unter der Leitung von Georg Wendt, tritt die Kantorei Dormagen um 17 Uhr in der Christuskirche auf.

St. Martinus, Zons: Am 1. Weihnachtstag wird es in der St. Martinus Kirche in Zons weihnachtliche Stubenmusik geben. Das Konzert beginnt um 15.30 Uhr.