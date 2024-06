Reiseplanung für Dormagen Diese Ausflüge empfiehlt eine Künstliche Intelligenz Touristen

So weit ist der Reiseplan realistisch. Für Sonntagnachmittag fängt die KI allerdings an zu halluzinieren: erst soll die Familie eine Ausstellung von Covestro besichtigen – nachdem sie von unserer Redaktion darauf hingewiesen wird, dass es so etwas nicht gibt, schlägt sie vor, das Kulturhaus in der Kölner Straße zu besichtigen. Die Kulle ist in der Langemarkstraße. Hier liegt die KI also ziemlich daneben, den Programmpunkt für Sonntagnachmittag müsste die Familie also selbst recherchieren, bevor es zurück nach München geht.