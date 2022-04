Diebstahl in Dormagen : Senior von Trio bestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Hinweisen. (Symbolfoto) Foto: Michael Scholten

Dormagen Am Freitagnachmittag, 01. April, klingelten drei männliche Jugendliche an der Neckarstraße an der Wohnungstür eines Dormagener Seniors. Sie boten ihm an, Einkäufe für ihn zu erledigen. Am Ende beklauten sie den älteren Mann.

Der bestohlene Senior gab den Dieben etwas Geld, um ihm Zigaretten zu holen.Gegen 17:30 Uhr kamen sie mit den bestellten Tabakwaren zurück. Der Senior ließ daher die drei kurzzeitig in seine Wohnung.

Nachdem das Trio gegangen war, musste er allerdings feststellen, dass aus seiner Geldbörse, die auf einem Tisch gelegen hatte, Bargeld entwendet worden war, und er erstattete Anzeige.

Die drei Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: Einer der drei war etwa 173 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle Haare. Der zweite Jugendliche soll etwa 160 Zentimeter groß gewesen sein und war von kräftiger Statur. Auch er hatte kurze dunkle Haare. Der dritte des Trios soll zwischen 160 und 165 Zentimeter groß gewesen sein. Alle drei wirkten nach Aussage des Zeugen "türkisch".