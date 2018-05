Dormagen : Diebeszug in Stürzelberger Supermarkt scheitert

Dormagen Dieser Diebeszug war ein Schuss in den Ofen: Ohne Beute, dafür mit einer Festnahme endete für drei Männer der Versuch, am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr aus einem Discounter "Am weißen Stein" in Stürzelberg mehr als 20 Energy-Drinks, sechs Hosen und fünf T-Shirts zu entwenden. Einer der Männer wollte die Sachen per Rucksack ohne zu bezahlen aus dem Laden schaffen. Doch eine Angestellte habe die Verfolgung aufgenommen, berichtete die Polizei gestern.

Die Ladendiebe ließen ihre Beutes fallen, stiegen in einen Opel mit Duisburger Kennzeichen (DU) und fuhren weg. Die herbeigerufene Polizei nahm anhand einer detaillierten Beschreibung die Fahndung nach den Flüchtenden auf. An einer Autobahnraststätte wurde deren Fahrzeug gestoppt. Die drei Männer im Opel (20, 33 und 34 Jahre alt) haben alle keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwalt vorläufig festgenommen.

