Diebesbande in Dormagen : Prozess gegen Lkw-Planenschlitzer beginnt

Auf beiden Rastplätzen Nievenheim an der A 57 stehen die Lastwagen meist dicht gedrängt. Im Januar war dort die Bandes aktiv. Foto: Georg Salzburg(salz)

Nievenheim Vor dem Landgericht Düsseldorf beginnt das Verfahren gegen eine Bande, die über Monate hinweg auf verschiedenen Rastplätzen aus Lkw wertvolle Fracht gestohlen haben soll. Betroffen war auch der A 57-Rastplatz Nievenheim-Ost.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Eine neunköpfige Bande steht ab 15. Oktober vor dem Landgericht Düsseldorf. Den Rumänen wird vorgeworfen, in großem Umfang auf Rast- und Autobahnparkplätzen Lastwagen aufgeschnitten zu haben. Vor allem den Autobahnrastplatz Nievenheim-Ost an der A 57 in Fahrtrichtung Neuss hatten die Täter im Visier. Ihnen wird vorgeworfen. insgesamt 42 Sattelschlepper aufgeschnitten zu haben. Das Besondere: Sie waren offenbar ausgesprochen wählerisch bei der Suche nach Beute. In Dormagen entwendeten sie lediglich zwei LED-Lampen. Vor dem Landgericht sind bis Februar erst einmal fünf Verhandlungstermine angesetzt worden. Die Anlage lautet auf „bandenmäßigen schweren Raub“.

Die neun Männer, im Alter von 21 bis 39 Jahren, von den einige in Duisburg wohnen, waren am Niederrhein unterwegs, trieben ihr Unwesen aber auch auf dem Autobahnrastplatz Allenstein an der A 2 in Gelsenkirchen. Die im Januar bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss eingerichtete Ermittlungskommission „Sichel“ konnte zusammen mit anderen Polizeikräften im April die Bande dingfest machen. Zivilkräfte der Polizei hatten einen verdächtigen Fiat Ducato, der auf die Raststätte „Allenstein“ in Gelsenkirchen an der A 2 gefahren war, beobachtet. Mehrere Verdächtige gingen zu einem Lkw, öffneten die Plane und verluden Ware in den Fiat. Der Lkw hatte Zinn in noch unbekannter Menge geladen. An der Entladetätigkeit waren weitere Verdächtige beteiligt.

info Möglicher Schaden von einer Million Euro Was Bandenmäßiger Raub von neun Männern auf Rast- und Tankanlagen. Wann Zwischen Januar und April 2019. Wo unter anderem auch auf der A 57-Raststätte Nievenheim-Ost. Und sonst Die Polizei prüft, ob die Bande für insgesamt 31 Tatkomplexe mit mehr als 200 Einzeltaten (und Versuche) in Frage kommt. Ist dies der Fall, geht es um einen Gesamtschaden von einer Million Euro.

Die mutmaßlichen Täter verließen mit dem Fiat und zwei BMW den Parkplatz und fuhren über die A 2 und A 42. An der Anschlussstelle Duisburg-Baerl (A 42) stoppten Polizisten den Fiat und nahmen den Fahrer fest. Unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers nahmen die Zivilfahnder auch alle vier Insassen des zweiten BMW fest. Im Zusammenhang mit der Tat an der Raststätte „Allenstein“ in Gelsenkirchen konnte die Polizei alle sieben Verdächtigen festnehmen. Im Anschluss an die Festnahmen durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Verdächtigen in Duisburg-Marxloh und -Hochheide und nahm weitere Männer fest. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellten die Fahnder mögliche Beute sicher, unter anderem 27 Kisten Metaxa, Babynahrung, Kaffeepads sowie einen Elektro-Scooter.