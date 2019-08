Premiere in Dormagen-Zons : Ein Sommernachts-Kinotraum

Premiere in Dormagen-Zons

Zons Am Donnerstag feierten die Zonser Kinonächte auf der Freilichtbühne in Zons Premiere. Das Open-Air-Ambiente machte die „Ladies Night“ zu einem ganz besonderen Film-Abend. Trotz einiger freier Plätze ein gelungener Start.

Aus der Ferne zirpen leise die Grillen. Die Sonne ist gerade verschwunden und hinterlässt ein lauwarmes Gefühl auf der Haut. Hinter den Besuchern das weite Feld, über ihnen der freie Himmel. So hört sich die Beschreibung für einen Sommerabend an, nicht aber für einen Kinobesuch. Am Donnerstagabend wurde auf der Freilichtbühne ins Zons jedoch beides Wirklichkeit.