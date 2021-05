„Die Lebensmittelretter“ : Zonserin gründet Verein, um Bedürftigen zu helfen

Dormagen Zusammen mit sechs weiteren Vorstands-Mitgliedern hat Vera Geysendorpher den Verein „Die Lebensmittelretter“ gegründet. Noch fehlenden die passenden Räumlichkeiten.

Die Ausgabe der geretteten Lebensmittel findet in der Regel mittwochs und samstags auf der Hebbelstraße in Zons statt – in der eigenen Garage und der der Nachbarn. „In einer Garage lagern wir das Obst und Gemüse oder verpackte Lebensmittel wie Toastbrot oder ähnliches“, erklärt Geysendorpher, „in der anderen stehen Kühl- und Gefrierschränke für die kalt zu lagernden Produkte.“ Das, so betont die Vorsitzende des Vereins, solle eigentlich nur eine Übergangslösung sein. Der Verein ist auf der Suche nach Räumlichkeiten, in denen etwas mehr Platz wäre, vor allem für weitere, bereits vorhandene Kühlschränke, die im Sommer benötigt würden. „Vielleicht wäre es einer der Kirchengemeinden möglich, uns Räume zur Verfügung zu stellen, die wir nutzen können“, meint Geysendorpher. Die Räume müssten über eine Stromzufuhr für die Kühlmöglichkeiten verfügen, abschließbar sein und Publikumsverkehr zulassen. Der Bedarf sei ganz klar vorhanden – sowohl bei den Menschen, die Lebensmittel abholten als auch bei den Supermärkten und Discountern, die Waren abzugeben hätten. An manchen Tagen bekäme der Verein gute 30 Kisten mit Obst, Gemüse und verpacktem Brot plus Kühlware zur Verfügung gestellt. „Wir haben die Supermärkte und Discounter im Stadtgebiet abgeklappert und uns abgestimmt, an welchen Tagen wir Lebensmittel bekommen können“, erläutert die Zonserin. So sei sichergestellt, dass man anderen Vereinen wie den Tafeln nicht in die Quere komme. „Das funktioniert sehr gut, wir nehmen alle Rücksicht aufeinander, denn alle sind wichtig.“ Neben den festen Ausgabetagen gibt es ja nach Menge auch ab und zu Sonderausgaben, die Vera Geysendorpher dann in den sozialen Netzwerken oder über WhatsApp-Gruppen, die sie eingerichtet hat, bekannt gibt. „Manchmal kommen 50 Leute zur Ausgabe, manchmal weniger“, erzählt sie. „Wir achten darauf, dass alle etwas bekommen.“